СМИ: свердловских школьников отправят на дистант

Решение будет распространяться на учеников средних и старших классов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В свердловских школах с 8 по 12 ноября будет действовать режим дистанционного обучения. Это коснется учеников 5-11 классов, занятия у учеников младших классов будут проходить очно. Предполагается, что соответствующее решение будет утверждено региональным минобром в ближайшее время.

«Принципиально решение уже принято, — передает портал E1.ru со ссылкой на источник. — Учеников с 5-х по 11-е классы отправляют на дистанционное обучение на неделю — с 8 по 12 ноября, а младшеклассники будут учиться очно».

Отдельные классы свердловских школ из-за случаев коронавируса начали уходить на удаленку еще в конце сентября. Уже через две недели на частичный дистант перевели студентов Уральского федерального университета. До конца года вуз будет проводить все лекции численностью в 25 человек и более в онлайн-формате.