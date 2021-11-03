03 ноября 2021

СМИ: свердловских школьников отправят на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, парта, школа, начальная школа, среднее образование, лицей
Решение будет распространяться на учеников средних и старших классов Фото:
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Коронавирус COVID-19

В свердловских школах с 8 по 12 ноября будет действовать режим дистанционного обучения. Это коснется учеников 5-11 классов, занятия у учеников младших классов будут проходить очно. Предполагается, что соответствующее решение будет утверждено региональным минобром в ближайшее время.

«Принципиально решение уже принято, — передает портал E1.ru со ссылкой на источник. — Учеников с 5-х по 11-е классы отправляют на дистанционное обучение на неделю — с 8 по 12 ноября, а младшеклассники будут учиться очно».

Отдельные классы свердловских школ из-за случаев коронавируса начали уходить на удаленку еще в конце сентября. Уже через две недели на частичный дистант перевели студентов Уральского федерального университета. До конца года вуз будет проводить все лекции численностью в 25 человек и более в онлайн-формате.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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