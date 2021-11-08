У свердловских школьников возникли новые сложности на дистанте

Школьники смогут получать задания на дом через аккаунт на «Госуслугах» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургские родители обнаружили изменения на цифровой образовательной платформе «Дневник.ру». В ближайшее время зайти на ресурс можно будет только через «Госуслуги». Родители школьников поделились с URA.RU, что у детей нет профиля на «Госуслугах», из-за чего могут возникнуть сложности.

«Первый сюрприз, что нужно зарегистрироваться на „Сферуме“ (бесплатная платформа для учебы и общения — прим.URA.RU). Что это за зверь, я пока не знаю, если честно. Значит захожу на „Дневник.ру“ своего ребенка, а там объявление, что скоро заход будет происходить через госуслуги. Обложили демоны», — поделилась мама екатеринбургского школьника Наталья.

По словам мамы пятиклассника Ларисы, такое решение облегчит жизнь родителям. «Я считаю данное решение правильным. Уж лучше авторизоваться через один сайт, нежели регистрироваться на десяти сайтах, запоминать 100 логинов и паролей. Единственное мне непонятно: своими данными я не могу зайти в профиль ребенка, так как данные не совпадают. У ребенка нет профиля на „Госуслугах“, ибо маленький. Как быть в таком случае?», — отметила горожанка.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к российской IT-компании в сфере образовательных технологий ООО «Дневник.ру». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что ученики екатеринбургской школы №62 и их родители обнаружили рекламу интимных услуг на сайте «Сетевой город „Образование“». Ссылки на ресурсы с предложением услуг периодически появляются на образовательных интернет-ресурсах. В феврале 2020 года был взломан сайт Алтайского государственного колледжа, где появились разделы «Проститутки Питера» и «Проститутки Пионерская».