Журналист в Екатеринбурге заразилась COVID во время фотосессии

Гламурная фотосессия закончилась для девушки заражением (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Журналист из Екатеринбурга Екатерина Булашева подхватила коронавирус от клиентки, которая пришла к ней на фотосессию, будучи зараженной. Об этом девушка сама написала у себя на странице в Facebook.

«На прошлой неделе ко мне пришла девочка на фотосъемку. Я подумала, что она не на работе, потому что неделя выходных. А оказывается потому, что у нее ковид. Просто он у нее в легкой форме, ничего особо не беспокоит, поэтому она решила провести время с пользой», — рассказала Екатерина Булашева.

Этот нюанс — наличие коронавируса у клиентки — фотограф узнала уже в конце сессии. В результате Екатерина тоже заразилась COVID и теперь лежит с температурой 40 градусов. «Я же так мечтала лежать в состоянии овоща, ни чувствуя ни запахов, ни вкусов. Я же так мечтала, что все мои запланированные дела рухнут. Зато девочка получила красивые фотографии и новый стиль своей Instagram-странички. Это же дороже здоровья и человеческой жизни», — с горечью заключила журналист.

URA.RU попыталось дозвониться до Екатерины Булашевой, однако екатеринбурженка не ответила на звонок. Пока неизвестно, обратится ли девушка в органы с жалобой на клиентку, которая нарушила режим изоляции. «Если эта горожанка напишет заявление, мы обязательно рассмотрим дело», — заявила агентству пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева.

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