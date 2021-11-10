В челябинском минздраве не стали отстранять непривитых медиков

Сегодня 95,3% медработников региона привиты (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Около 4,7% медработников от общего числа сотрудников оказались не привиты от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге 11 ноября сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«Сотрудники здравоохранения должны вакцинироваться первыми. Сегодня 95,3% медработников региона привиты. На данный момент никто от работы не отстранен, мы занимаемся индивидуальной работой, убеждаем привиться», — заявил Семенов.

По словам Семенова, после «индивидуальной работы» с врачами итоговая цифра привитых врачей будет выше. Но стопроцентной вакцинации добиться не удастся, поскольку на статистику привитых влияют медотводы сотрудников.