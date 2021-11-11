Макгрегор согласился на поединок с Петром Яном

Конор Макгрегор уверен, что сможет победить Петра Яна (на фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ирландский спортсмен, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор согласился провести поединок с бойцом из Екатеринбурга Петром Яном, получившим титул временного чемпиона UFC. Об этом Макгрегор написал в своем twitter-аккаунте.

«Примем тебя с командой в Ирландии в боксерском клубе Crumlin», — написал Макгрегор. Он пригласил Яна поучаствовать в шоу.

Ян вызвал Макгрегора на бой, когда тот заявил, что «разорвал бы» бойца на поединке. Ирландский боец выразил уверенность, что никто не может соответствовать его уровню. Однако Макгрегор признался, что ему нравится стиль Яна.

Петр Ян в конце октября стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. На его бой в Абу-Даби, где он дрался с американским спортсменом Кори Сэндхагеном, прилетели 150 екатеринбуржцев, чтобы поддержать земляка. Последний бой Макгрегора прошел 11 июля. Тогда он проиграл своему сопернику Дастину Порье.