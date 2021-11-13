В результате аварии никто не пострадал Источник URA.RU

В Екатеринбурге автомобиль марки Audi на большой скорости въехал в дом на улице Карла Либкнехта, 2/Малышева, 47. В этом доме находится магазин для взрослых. Осведомленный источник рассказал URA.RU подробности инцидента.

«Мужчина утверждает, что за рулем автомобиля была жена. Но скорее всего сам и пьяный» — рассказал URA.RU источник. Вместе с тем, по словам очевидца, на месте ДТП находился гражданин, который побежал за ним и потребовал не снимать, удалить фото или, хотя бы, не публиковать.

На фотографиях, сделанных очевидцем, видно, что машина въехала в крыльцо и помяла забор. Помимо этого на кадрах заметны повреждения на стенах здания.

По адресу Малышева 47 находится дом и больница доктора И.А. Сяно. Это объект культурного наследия.

Источник URA.RU

Источник URA.RU

Источник URA.RU

Источник URA.RU