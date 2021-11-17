Путин: власти продумывают изучение ДНК россиян

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития генетических технологий в РФ Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости определения порядка деятельности национальной базы генетической информации. По его словам, нужно четко обозначить и пределы допустимого использования таких технологий.

«Нам нужны законодательные механизмы, которые обеспечат права граждан, регламентируют получение, использование и защиту генетических данных человека и его семьи, в том числе будущих поколений. В теме геномных исследований очень много спорных вопросов, в том числе юридических и этических, нужно их правовое урегулирование», — заявил Путин на совещании по вопросам генетических технологий в РФ, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Российский лидер также отметил, что властям нужно четко обозначить пределы допустимого и этические нормы в сфере генетических технологий. «Стоит подумать о новых стимулах для вовлечения компаний РФ в развитие генетических технологий», — подытожил он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в рамках программы развития генетических технологий в России будет создана база генетической информации. Вопрос прорабатывается исследовательским центром «Курчатовский институт», который является головной организацией федеральной программы, передает Life. Голикова также отметила, что была проведена «полная инвентаризация биоресурсных коллекций», уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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