Путин: власти продумывают изучение ДНК россиян

Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития генетических технологий в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости определения порядка деятельности национальной базы генетической информации. По его словам, нужно четко обозначить и пределы допустимого использования таких технологий.

«Нам нужны законодательные механизмы, которые обеспечат права граждан, регламентируют получение, использование и защиту генетических данных человека и его семьи, в том числе будущих поколений. В теме геномных исследований очень много спорных вопросов, в том числе юридических и этических, нужно их правовое урегулирование», — заявил Путин на совещании по вопросам генетических технологий в РФ, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Российский лидер также отметил, что властям нужно четко обозначить пределы допустимого и этические нормы в сфере генетических технологий. «Стоит подумать о новых стимулах для вовлечения компаний РФ в развитие генетических технологий», — подытожил он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в рамках программы развития генетических технологий в России будет создана база генетической информации. Вопрос прорабатывается исследовательским центром «Курчатовский институт», который является головной организацией федеральной программы, передает Life . Голикова также отметила, что была проведена «полная инвентаризация биоресурсных коллекций», уточняет RT.