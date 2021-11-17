Власти заморозят индексацию пенсий еще одной категории россиян

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект, предполагающий не индексировать базу для расчета пенсий военным. Решение по законопроекту будет принято на осенних заседаниях Госдумы.
«Законопроект предусматривает, что до 1 января 2023 года будет приостановлено действие нормы указанного закона, согласно которой «денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54%, начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера. При этом размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, предлагают увеличить с 73,68 процента до 74 процентов», — сообщает «Парламентская газета».
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил вернуть россиянам замороженную часть пенсии. Он также заявил, что власти должны выступить против некоммерческих пенсионных фондов, пишет телеканал 360. Первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов допустил возможность демонтажа системы накопительной пенсии, сообщает RT.
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