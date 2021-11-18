18 ноября 2021

Пенсионерку из Челябинска обманом заставили продать квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина поняла, что ее обманули, когда пришло время выезжать из квартиры Фото:

В Челябинске пенсионерку обманом заставили продать квартиру. Полученные с продажи деньги, пенсионерка перевела на счет мошенникам. Об этом сообщил URA.RU адвокат Александр Щербинин.

«Женщине позвонили мошенники, представились неким „Департаментом“ после этого выманили у нее все имеющиеся накопления, а после этого убедили ее продать свою квартиру, что она благополучно и сделала. Полученные по сделке деньги она также перевела мошенникам для их „спасения“ на защищенном счете», — рассказал URA.RU Щербинин.

Адвокат добавил, что следствие допускает причастность самой пенсионерки к мошенническим действиям. По словам Щербинина, поводом служит факт, что женщина переводила деньги не в момент звонка. У нее была целая неделя, чтобы подумать над своим решением, обсудить с родственниками, но она этого не сделала.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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