Сенатор от Пермского края стал самым медийным после Матвиенко

Алексей Пушков заботится о своем отражении в СМИ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Компания «Медиалогия» выпустила медиарейтинг членов Совета Федерации за октябрь. Как выяснилось, сенатор от Пермского края Алексей Пушков занял второе место после спикера Валентины Матвиенко.

«Пушков счел наивными заявления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что России не следует опасаться включения Украины в состав Альянса. Он прокомментировал просьбу польского газового концерна PGNiG к России о снижении цен на поставляемый газ. Помимо этого, высмеял в Telegram намерения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы „задавить“ Россию в суде в Гааге по инциденту в Черном море 2018 года. Также сенатор прокомментировал реакцию Польши на решение Суда Евросоюза, который обязал Варшаву выплачивать штраф в миллион евро в сутки до упразднения дисциплинарной палаты Верховного суда», — поясняется в исследовании высокий рейтинг Пушкова.

Другой сенатор от Прикамья Андрей Климов также вошел в топ-10, заняв восьмую строку рейтинга. На третьем месте после Матвиенко и Пушкова оказался Владимир Джабаров, представляющий Еврейскую АО.