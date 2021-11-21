21 ноября 2021
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19 ноября 2021

В Челябинске устроили массовые облавы на горожан без масок

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, супермаркет, пятерочка, магазин, роспотребнадзор, ильиных евгений
За неделю проверяющим попались полторы сотни человек Фото:
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Коронавирус COVID-19

За прошедшую неделю в Челябинске оформили протоколы о нарушении масочного режима на 143 посетителей и сотрудников торговых комплексов. Об этом сообщил на аппаратном совещании 22 ноября вице-мэр города по экономике Игорь Постнов.

«За неделю сотрудники управления торговли администрации Челябинска и полиции проверили 769 предприятий торговли. В частности, это ТРК „Алмаз“, „Космос“, „Родник“, „Радуга“, „Гагарин Парк“, „Горки“ и другие. Протоколы были составлены в отношении 143 нарушителей, среди которых как посетители, так и работники ТК», — доложил Постнов главе города Наталье Котовой в ходе совещания, транслируемого на YouTubе-канале мэрии.

Также, по его словам, в ходе ночных рейдов по развлекательным заведениям было оформлено шесть протоколов за работу после 23:00 и предоставление кальянов. В суд по итогам недели поступили требования о приостановке работы четырех предприятий. Ограничения были введены властями региона, чтобы сдержать рапространение коронавирусной инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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