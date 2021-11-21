В Челябинске устроили массовые облавы на горожан без масок

За неделю проверяющим попались полторы сотни человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшую неделю в Челябинске оформили протоколы о нарушении масочного режима на 143 посетителей и сотрудников торговых комплексов. Об этом сообщил на аппаратном совещании 22 ноября вице-мэр города по экономике Игорь Постнов.

«За неделю сотрудники управления торговли администрации Челябинска и полиции проверили 769 предприятий торговли. В частности, это ТРК „Алмаз“, „Космос“, „Родник“, „Радуга“, „Гагарин Парк“, „Горки“ и другие. Протоколы были составлены в отношении 143 нарушителей, среди которых как посетители, так и работники ТК», — доложил Постнов главе города Наталье Котовой в ходе совещания, транслируемого на YouTubе-канале мэрии.

Также, по его словам, в ходе ночных рейдов по развлекательным заведениям было оформлено шесть протоколов за работу после 23:00 и предоставление кальянов. В суд по итогам недели поступили требования о приостановке работы четырех предприятий. Ограничения были введены властями региона, чтобы сдержать рапространение коронавирусной инфекции.