Вирусолог рассказал о способах проверить здоровье после COVID-19

Вирусолог рассказал о необходимых анализах, которые нужно сдать после COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Существует несколько способов узнать о полном выздоровлении от коронавируса или о его отсутствии в организме человека. Об этом заявил доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.

«Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM. Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад. Если уровень IgM все еще высокий, это означает, что вирус, вполне возможно, еще циркулирует. Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник. Тогда, если вирус еще в организме циркулирует, то образование антител класса IgM им стимулируется», — объяснил врач радио Sputnik.

Сергей Нетесов считает, что можно также убедиться в отсутствии вируса в организме, сдав ПЦР два раза с интервалом в три дня. В случае, если ПЦР показал отрицательный результат, лучше всего будет проверить ПЦР в крови.

Лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова считает, что после перенесенного COVID-19 необходимо пройти ряд обследований. Так, например, дома можно сделать тест шестиминутный ходьбы. Для этого необходимо засечь положенное время и пройти как можно большую дистанцию, а затем проверить, какое количество метров прошел человек. Если получилось меньше 550 метров, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.