Врач предупредил, что нужно проверить после коронавируса

После перенесенной болезни нужно сделать тесты и анализы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После перенесенного COVID-19 необходимо уделить своему здоровью особое внимание, в частности, пройти ряд обследований. Такой информацией поделилась лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.

«Сделать тест шестиминутной ходьбы: пройти как можно большую дистанцию за 6 минут в собственном темпе. Если человек проходит менее 550 метров, это свидетельствует о нарушении работы сердца или легких», — рассказал врач в беседе с изданием «Прайм».

Рябкова отметила, что проводить этот тест можно и дома. Второе, на что необходимо обратить внимание после коронавируса — на артериальное давление. Его нужно измерять ежедневно утром и вечером в течение трех недель. Все записанные показания потом анализируются. «При повышении значений более 140/90 мм рт ст стоит обратиться к врачу для подбора антигипертензивной терапии. Каждый эпизод повышения давления выше этих значений — это дополнительная нагрузка на сердце», — дополнила медик.

Оценка функциональности легких — еще один важный показатель. Нужно сделать пробы на задержку дыхания. Если отклонений нет, задержать дыхание при глубоком вдохе получится более чем на 30 секунд, а после глубокого выдоха — более чем на 20 секунд. Кроме того, нужно сдать общий анализ крови и мочи, оценить состояние печени (АСТ, АЛТ), почек (креатинин), С- реактивный белок, ЛДГ и холестерин.

Помимо этого периодически нужно сдавать тесты и после вакцинации от коронавируса, чтобы понять, сколько осталось антител в организме. Этот тест на антитела назван самым эффективным способом определить, есть ли у человека защита.