Соратника отца Сергия этапировали в элитное СИЗО Москвы

Всеволода Могучева увезли в Москву Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Пресс-секретаря экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева этапировали из Свердловской области в СИЗО №5 «Водник» Москвы. Об этом URA.RU сообщил его адвокат Михаил Толмачев.

«Могучева перевели в СИЗО „Водник“. Пока следственные мероприятия с ним не проводились, ближайшие запланированы на 13 декабря», — рассказал Толмачев.

СИЗО №5 «Водник» считается одним из лучших изоляторов. Здесь был сделан ремонт, укомплектован штат медиков, в камерах есть телевизоры. Заключенные могут заказывать себе фильмы за отдельную плату, рассказывал телеканалу 360 правозащитник Иван Мельников. В этот изолятор после суда был направлен актер Михаил Ефремов, которого осудили за то, что он устроил смертельную аварию в Москве.

Ранее URA.RU писало о том, что в следственном изоляторе нашли мертвым исполнительного директора Роскосмоса Владимира Евдокимова в марте 2017 года. Сначала основной версией произошедшего считали самоубийство, однако позднее были заведены уголовные дела против сокамерника погибшего и замначальника СИЗО по оперативной работе.