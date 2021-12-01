В Екатеринбурге выставили на продажу 15-этажный деловой центр

Стоимость объекта составила 349 млн рублей Фото: скриншот с сайта ЦИАН

В Екатеринбурге на продажу выставлен деловой центр «Олимп». Такое объявление размещено собственником на площадке купли-продажи недвижимости «Циан».

«Предлагается на продажу здание общей площадью 10 267,3 кв. м, по адресу: Екатеринбург, улица Волгоградская, д. 193, деловой центр „Олимп“. Предложение от собственника, без комиссии», — говорится в объявлении.

Здание, построенное в 1981 году, имеет 15 этажей. Арендой заполнено 98% площади постройки. Здесь круглосуточно работает охрана. На сайте ДЦ заявлено, что в здании «может расположиться как небольшая, так и крупная компания». Всего здание обойдется покупателю в 349 млн рублей.