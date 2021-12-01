01 декабря 2021

В Екатеринбурге выставили на продажу 15-этажный деловой центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость объекта составила 349 млн рублей Фото:

В Екатеринбурге на продажу выставлен деловой центр «Олимп». Такое объявление размещено собственником на площадке купли-продажи недвижимости «Циан».

«Предлагается на продажу здание общей площадью 10 267,3 кв. м, по адресу: Екатеринбург, улица Волгоградская, д. 193, деловой центр „Олимп“. Предложение от собственника, без комиссии», — говорится в объявлении.

Здание, построенное в 1981 году, имеет 15 этажей. Арендой заполнено 98% площади постройки. Здесь круглосуточно работает охрана. На сайте ДЦ заявлено, что в здании «может расположиться как небольшая, так и крупная компания». Всего здание обойдется покупателю в 349 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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