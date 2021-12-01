Полицейского офицера подозревают в пьяной езде в Пермском крае

02 декабря 2021 в 16:51 Размер текста - 17 +

Начальника следственного отдела Чайковского ОМВД подозревают в езде в нетрезвом виде Фото: Илья Московец © URA.RU Начальника следственного отдела Чайковского ОМВД (Пермский край) подозревают в пьяной езде. В ОМВД сейчас проводится проверка по информации о нахождении начальника следственного отдела Татьяны Матвеевой в состоянии алкогольного опьянения за рулем, сообщил источник URA.RU. В пресс-службе МВД по Пермскому краю заявили, что по данной информации сейчас проводят проверку. «В настоящее время в ГУ МВД России по Пермскому краю проводится проверка, направленная на установление достоверности информации, размещенной в сети Интернет», — ответили в пресс-службе МВД на запрос о проверке Татьяны Матвеевой. Связаться с Матвеевой URA.RU не удалось. URA.RU также рассказывало как в Свердловской области задержали начальника службы участковых и ПДН за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщается, подполковник полиции отказался от медицинского освидетельствования, а позже его собирались уволить из органов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Начальника следственного отдела Чайковского ОМВД (Пермский край) подозревают в пьяной езде. В ОМВД сейчас проводится проверка по информации о нахождении начальника следственного отдела Татьяны Матвеевой в состоянии алкогольного опьянения за рулем, сообщил источник URA.RU. В пресс-службе МВД по Пермскому краю заявили, что по данной информации сейчас проводят проверку. «В настоящее время в ГУ МВД России по Пермскому краю проводится проверка, направленная на установление достоверности информации, размещенной в сети Интернет», — ответили в пресс-службе МВД на запрос о проверке Татьяны Матвеевой. Связаться с Матвеевой URA.RU не удалось. URA.RU также рассказывало как в Свердловской области задержали начальника службы участковых и ПДН за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщается, подполковник полиции отказался от медицинского освидетельствования, а позже его собирались уволить из органов.