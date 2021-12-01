01 декабря 2021
30 ноября 2021

Полицейского офицера подозревают в пьяной езде в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, руль, электромобиль, ниссан лиф
Начальника следственного отдела Чайковского ОМВД подозревают в езде в нетрезвом виде Фото:

Начальника следственного отдела Чайковского ОМВД (Пермский край) подозревают в пьяной езде. В ОМВД сейчас проводится проверка по информации о нахождении начальника следственного отдела Татьяны Матвеевой в состоянии алкогольного опьянения за рулем, сообщил источник URA.RU. В пресс-службе МВД по Пермскому краю заявили, что по данной информации сейчас проводят проверку.

«В настоящее время в ГУ МВД России по Пермскому краю проводится проверка, направленная на установление достоверности информации, размещенной в сети Интернет», — ответили в пресс-службе МВД на запрос о проверке Татьяны Матвеевой. Связаться с Матвеевой URA.RU не удалось.

URA.RU также рассказывало как в Свердловской области задержали начальника службы участковых и ПДН за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщается, подполковник полиции отказался от медицинского освидетельствования, а позже его собирались уволить из органов.

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Начальника следственного отдела Чайковского ОМВД (Пермский край) подозревают в пьяной езде. В ОМВД сейчас проводится проверка по информации о нахождении начальника следственного отдела Татьяны Матвеевой в состоянии алкогольного опьянения за рулем, сообщил источник URA.RU. В пресс-службе МВД по Пермскому краю заявили, что по данной информации сейчас проводят проверку. «В настоящее время в ГУ МВД России по Пермскому краю проводится проверка, направленная на установление достоверности информации, размещенной в сети Интернет», — ответили в пресс-службе МВД на запрос о проверке Татьяны Матвеевой. Связаться с Матвеевой URA.RU не удалось. URA.RU также рассказывало как в Свердловской области задержали начальника службы участковых и ПДН за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщается, подполковник полиции отказался от медицинского освидетельствования, а позже его собирались уволить из органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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