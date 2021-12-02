В Казани кафе «Мадам Павлова» отказалось проверять QR-коды у посетителей. Об этом говорится на странице заведения в Instagram.
Руководство объявило свое заведение «территорией конституционных прав». «Накормим и обогреем потому, что вы человек, а не кодированный аппарат!» — отмечается в посте с фотографией Конституции на фоне входа в заведение.
Однако в Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана этот поступок резко осудили. «К нашему сожалению, и в нашей индустрии есть отдельно взятые люди, которые не до конца понимают, что речь идет о жизнях людей. Мы настоятельно рекомендуем и готовы предоставить все доступные материалы о том, что происходит в „красных зонах“, чтобы они вникли в суть проблемы», — рассказал изданию «Бизнес Онлайн» глава ассоциации Михаил Шарипов.
Он отметил, что никакой речи об отмене QR-кодов в сообществе не ведется. По его словам, наоборот, благодаря вспомогательным постановлениям удалось практически полностью вакцинировать отрасль, чтобы принимать гостей.
Ранее также сообщалось, что с 22 ноября без QR-кода о вакцинации, справке о перенесенном COVID или медицинских противопоказаниях к прививке нельзя попасть в общественный транспорт Татарстана. Предъявлять цифровой документ придется в городском, пригородном и муниципальном транспорте, в том числе — в казанском метро.
В Казани кафе «Мадам Павлова» отказалось проверять QR-коды у посетителей. Об этом говорится на странице заведения в Instagram. Руководство объявило свое заведение «территорией конституционных прав». «Накормим и обогреем потому, что вы человек, а не кодированный аппарат!» — отмечается в посте с фотографией Конституции на фоне входа в заведение. Однако в Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана этот поступок резко осудили. «К нашему сожалению, и в нашей индустрии есть отдельно взятые люди, которые не до конца понимают, что речь идет о жизнях людей. Мы настоятельно рекомендуем и готовы предоставить все доступные материалы о том, что происходит в „красных зонах“, чтобы они вникли в суть проблемы», — рассказал изданию «Бизнес Онлайн» глава ассоциации Михаил Шарипов. Он отметил, что никакой речи об отмене QR-кодов в сообществе не ведется. По его словам, наоборот, благодаря вспомогательным постановлениям удалось практически полностью вакцинировать отрасль, чтобы принимать гостей. Ранее также сообщалось, что с 22 ноября без QR-кода о вакцинации, справке о перенесенном COVID или медицинских противопоказаниях к прививке нельзя попасть в общественный транспорт Татарстана. Предъявлять цифровой документ придется в городском, пригородном и муниципальном транспорте, в том числе — в казанском метро.