Российские кафе начали отказываться от QR-кодов. «Вы человек, а не кодированный аппарат»

03 декабря 2021 в 00:08 Размер текста - 17 +

В Казани кафе «Мадам Павлова» отказалось проверять QR-коды у посетителей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Казани кафе «Мадам Павлова» отказалось проверять QR-коды у посетителей. Об этом говорится на странице заведения в Instagram. Руководство объявило свое заведение «территорией конституционных прав». «Накормим и обогреем потому, что вы человек, а не кодированный аппарат!» — отмечается в посте с фотографией Конституции на фоне входа в заведение. Однако в Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана этот поступок резко осудили. «К нашему сожалению, и в нашей индустрии есть отдельно взятые люди, которые не до конца понимают, что речь идет о жизнях людей. Мы настоятельно рекомендуем и готовы предоставить все доступные материалы о том, что происходит в „красных зонах“, чтобы они вникли в суть проблемы», — рассказал изданию «Бизнес Онлайн» глава ассоциации Михаил Шарипов. Он отметил, что никакой речи об отмене QR-кодов в сообществе не ведется. По его словам, наоборот, благодаря вспомогательным постановлениям удалось практически полностью вакцинировать отрасль, чтобы принимать гостей. Ранее также сообщалось, что с 22 ноября без QR-кода о вакцинации, справке о перенесенном COVID или медицинских противопоказаниях к прививке нельзя попасть в общественный транспорт Татарстана. Предъявлять цифровой документ придется в городском, пригородном и муниципальном транспорте, в том числе — в казанском метро. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Казани кафе «Мадам Павлова» отказалось проверять QR-коды у посетителей. Об этом говорится на странице заведения в Instagram. Руководство объявило свое заведение «территорией конституционных прав». «Накормим и обогреем потому, что вы человек, а не кодированный аппарат!» — отмечается в посте с фотографией Конституции на фоне входа в заведение. Однако в Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана этот поступок резко осудили. «К нашему сожалению, и в нашей индустрии есть отдельно взятые люди, которые не до конца понимают, что речь идет о жизнях людей. Мы настоятельно рекомендуем и готовы предоставить все доступные материалы о том, что происходит в „красных зонах“, чтобы они вникли в суть проблемы», — рассказал изданию «Бизнес Онлайн» глава ассоциации Михаил Шарипов. Он отметил, что никакой речи об отмене QR-кодов в сообществе не ведется. По его словам, наоборот, благодаря вспомогательным постановлениям удалось практически полностью вакцинировать отрасль, чтобы принимать гостей. Ранее также сообщалось, что с 22 ноября без QR-кода о вакцинации, справке о перенесенном COVID или медицинских противопоказаниях к прививке нельзя попасть в общественный транспорт Татарстана. Предъявлять цифровой документ придется в городском, пригородном и муниципальном транспорте, в том числе — в казанском метро.