У первого региона РФ появился шанс на отмену QR-кодов

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Севастополь лидером по коллективному иммунитету к COVID. По ее словам, данный показатель в регионе составил 80,8%. Таким образом, город стал первым субъектом в РФ, который приблизился к отмене QR-кодов.
«У нас есть абсолютный лидер — город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%. Уровень выше 72% демонстрируют: Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва», — приводит слова Голиковой оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что система QR-кодов должна работать, пока уровень коллективного иммунитета в России не достигнет 80%. По его словам, если будет осуществляться жесткий контроль за наличием QR-кодов, то в течение двух месяцев большинство россиян поставит прививку, передает RT.
Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Севастополь лидером по коллективному иммунитету к COVID. По ее словам, данный показатель в регионе составил 80,8%. Таким образом, город стал первым субъектом в РФ, который приблизился к отмене QR-кодов. «У нас есть абсолютный лидер — город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%. Уровень выше 72% демонстрируют: Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва», — приводит слова Голиковой оперштаб по борьбе с коронавирусом. Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что система QR-кодов должна работать, пока уровень коллективного иммунитета в России не достигнет 80%. По его словам, если будет осуществляться жесткий контроль за наличием QR-кодов, то в течение двух месяцев большинство россиян поставит прививку, передает RT.