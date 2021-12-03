У первого региона РФ появился шанс на отмену QR-кодов

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Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, голикова татьяна
Татьяна Голикова назвала Севастополь лидером по коллективному иммунитету к COVID Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Севастополь лидером по коллективному иммунитету к COVID. По ее словам, данный показатель в регионе составил 80,8%. Таким образом, город стал первым субъектом в РФ, который приблизился к отмене QR-кодов.

«У нас есть абсолютный лидер — город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%. Уровень выше 72% демонстрируют: Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва», — приводит слова Голиковой оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что система QR-кодов должна работать, пока уровень коллективного иммунитета в России не достигнет 80%. По его словам, если будет осуществляться жесткий контроль за наличием QR-кодов, то в течение двух месяцев большинство россиян поставит прививку, передает RT.

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Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Севастополь лидером по коллективному иммунитету к COVID. По ее словам, данный показатель в регионе составил 80,8%. Таким образом, город стал первым субъектом в РФ, который приблизился к отмене QR-кодов. «У нас есть абсолютный лидер — город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%. Уровень выше 72% демонстрируют: Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва», — приводит слова Голиковой оперштаб по борьбе с коронавирусом. Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что система QR-кодов должна работать, пока уровень коллективного иммунитета в России не достигнет 80%. По его словам, если будет осуществляться жесткий контроль за наличием QR-кодов, то в течение двух месяцев большинство россиян поставит прививку, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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