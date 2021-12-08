Источник: Куйвашеву выбрали дату итоговой пресс-конференции

Евгений Куйвашев пообщается с журналистами в последних числах декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большая пресс-конференция свердловского губернатора Евгения Куйвашева может состояться 24 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружению главы региона. По его словам, дата является предпочтительной, но не окончательной.

«Общение с журналистами по итогам года планируется на пятницу [24 декабря]. Решение не утверждено, но подготовка ведется», — поделился собеседник агентства. Он уточнил, что рассматривались варианты и с более ранними датами. Однако в итоге мероприятие было решено проводить лишь после 23 декабря — в этот день свою итоговую пресс-конференцию проводит президент РФ Владимир Путин.

Источник в резиденции губернатора выдвинул иную версию: общение Куйвашева со СМИ состоится уже в январе 2022 года, после новогодних праздников. Представитель губернатора Анна Шкерина заявила URA.RU, что официальное решение еще не принято. «Данных о дате ежегодной пресс-конференции на этот момент нет», — уточнила она.

В 2020 году большая пресс-конференция Куйвашева состоялась 22 декабря. Журналисты спрашивали губернатора о коррупционном скандале в «Титановой долине», об отмене прямых выборов мэров, о засилье тюменцев в свердловской власти, невыплатах медикам за борьбу с коронавирусом и многом другом. Всего Куйвашев ответил на полсотни вопросов.