Куйвашев объяснил экспансию тюменцев в свердловскую власть

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Пресс-конференция губернатора СО Евгения Куйвашева. Необр
Губернатор попросил не называть его тюменцем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал засилье тюменцев в своей команде. Он отметил, что его и приехавших вслед за ним членов команды нельзя считать тюменцами.

«Если про меня говорить, то я в Тюмени прожил два с половиной года. Я дольше всего жил в Сургуте, на севере. Зовите меня тогда ханты-мансийцем… А Павел Владимирович (Креков) всю жизнь жил в Казахстане, Валерий Аркадьевич (Чайников) — из Башкортостана», — заявил глава Свердловской области во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

На вопрос, не планирует ли он вернуться в Тюмень по завершении губернаторских полномочий, Евгений Куйвашев заявил, что ему предстоит работать до осени 2022 года. «Подойдет срок — будут приняты решения. Обратно в Пойковский, или в Сургут, или куда-то еще. Я работаю до тех пор, пока мне люди доверяют», — резюмировал губернатор.

Накануне Евгений Куйвашев согласовал назначение экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского своим первым заместителем, место которого занял Алексей Орлов, работавший с губернатором в мэрии Тюмени. Таким образом, большая часть руководящих постов в свердловском правительстве, а также ключевая должность главы областного центра оказались заняты членами тюменской команды Евгения Куйвашева. Он занимал пост мэра Тюмени с 2007 по 2011 год, до этого работал главой Тобольска, а еще ранее возглавлял администрацию поселка Пойковский в ХМАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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