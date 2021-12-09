СМИ: проезд в Екатеринбурге подорожает до 33 рублей

Проезд может подорожать уже 1 января 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость проезда в екатеринбургском общественном транспорте подорожает до 33 рублей. По некоторым данным проезд может подорожать уже с 1 января.

«По нашим данным, в итоге ценник повысят с 28 до 33, а не до 32 рублей», — пишет ЕАН со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства официальное решение Региональной энергетической комиссии еще не принято. «Если все процедуры проведут оперативно, решение начнет действовать уже с 1 января, если промедлят — с 1 февраля», — сообщает собеседник.

О необходимости повышения проезда перевозчики Екатеринбурга говорили в конце ноября. По мнению автобусных перевозчиков, одна поездка на наземном транспорте должна стоить 37 рублей. Руководство метрополитена считает, что спуск в метро должен стоить 42 рубля. Власти уральской столицы еще весной 2021 года отмечали необходимость подорожания проезда.