09 декабря 2021

СМИ: проезд в Екатеринбурге подорожает до 33 рублей

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Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, кондуктор, автобус
Проезд может подорожать уже 1 января 2022 года Фото:

Стоимость проезда в екатеринбургском общественном транспорте подорожает до 33 рублей. По некоторым данным проезд может подорожать уже с 1 января.

«По нашим данным, в итоге ценник повысят с 28 до 33, а не до 32 рублей», — пишет ЕАН со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства официальное решение Региональной энергетической комиссии еще не принято. «Если все процедуры проведут оперативно, решение начнет действовать уже с 1 января, если промедлят — с 1 февраля», — сообщает собеседник.

О необходимости повышения проезда перевозчики Екатеринбурга говорили в конце ноября. По мнению автобусных перевозчиков, одна поездка на наземном транспорте должна стоить 37 рублей. Руководство метрополитена считает, что спуск в метро должен стоить 42 рубля. Власти уральской столицы еще весной 2021 года отмечали необходимость подорожания проезда.

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Стоимость проезда в екатеринбургском общественном транспорте подорожает до 33 рублей. По некоторым данным проезд может подорожать уже с 1 января. «По нашим данным, в итоге ценник повысят с 28 до 33, а не до 32 рублей», — пишет ЕАН со ссылкой на собственные источники. По данным агентства официальное решение Региональной энергетической комиссии еще не принято. «Если все процедуры проведут оперативно, решение начнет действовать уже с 1 января, если промедлят — с 1 февраля», — сообщает собеседник. О необходимости повышения проезда перевозчики Екатеринбурга говорили в конце ноября. По мнению автобусных перевозчиков, одна поездка на наземном транспорте должна стоить 37 рублей. Руководство метрополитена считает, что спуск в метро должен стоить 42 рубля. Власти уральской столицы еще весной 2021 года отмечали необходимость подорожания проезда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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