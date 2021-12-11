11 декабря 2021
10 декабря 2021

Соратник авторитетного депутата Перми займется делами мэра

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Пресс-конференция в ТАСС, посвященная вручению Премии президента России в области науки. Москва, чиновник, документы, руки
Молоковских был назначен и. о. 12 октября Фото:

Глава Перми Алексей Демкин утвердил в должности руководителя аппарата бывшего сотрудника администрации Дзержинского района Александра Молоковских. С 13 декабря он избавился от приставки «и.о.»

«Александр Молоковский утвержден в должности руководителя аппарата администрации Перми, — сообщили в пресс-службе мэрии. — С 13 декабря он работает без приставки „исполняющий обязанности“».

34-летний Александр Молоковских был назначен и. о. руководителя аппарата администрации 12 октября. До этого он работал в администрации Дзержинского района: начальником отдела по работе с общественностью, замглавы администрации. Он является сыном депутата Пермской гордумы, бывшего директора ООО «Камский кабель» Владимира Молоковских. Молоковских-старший считается членом команды «теневого» руководителя думы, бизнесмена Владимира Плотникова. Молоковских ранее также работал помощником Плотникова.

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Глава Перми Алексей Демкин утвердил в должности руководителя аппарата бывшего сотрудника администрации Дзержинского района Александра Молоковских. С 13 декабря он избавился от приставки «и.о.» «Александр Молоковский утвержден в должности руководителя аппарата администрации Перми, — сообщили в пресс-службе мэрии. — С 13 декабря он работает без приставки „исполняющий обязанности“». 34-летний Александр Молоковских был назначен и. о. руководителя аппарата администрации 12 октября. До этого он работал в администрации Дзержинского района: начальником отдела по работе с общественностью, замглавы администрации. Он является сыном депутата Пермской гордумы, бывшего директора ООО «Камский кабель» Владимира Молоковских. Молоковских-старший считается членом команды «теневого» руководителя думы, бизнесмена Владимира Плотникова. Молоковских ранее также работал помощником Плотникова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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