Соратник авторитетного депутата Перми займется делами мэра

Молоковских был назначен и. о. 12 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин утвердил в должности руководителя аппарата бывшего сотрудника администрации Дзержинского района Александра Молоковских. С 13 декабря он избавился от приставки «и.о.»

«Александр Молоковский утвержден в должности руководителя аппарата администрации Перми, — сообщили в пресс-службе мэрии. — С 13 декабря он работает без приставки „исполняющий обязанности“».

34-летний Александр Молоковских был назначен и. о. руководителя аппарата администрации 12 октября. До этого он работал в администрации Дзержинского района: начальником отдела по работе с общественностью, замглавы администрации. Он является сыном депутата Пермской гордумы, бывшего директора ООО «Камский кабель» Владимира Молоковских. Молоковских-старший считается членом команды «теневого» руководителя думы, бизнесмена Владимира Плотникова. Молоковских ранее также работал помощником Плотникова.