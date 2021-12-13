Портрет Альберта Макашова находится в Доме офицеров ЦВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Дом офицеров ЦВО, на фасаде которого был размещен барельеф вождя СССР Иосифа Сталина, вернули портрет скандального советского генерала Альберта Макашова. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

«В 1990-е годы портрет Макашова был затерт, однако сейчас он уже вновь представлен в экспозиции», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что генерал руководил Уральским военным округом с 1989 по 1991 год.

В Доме офицеров ЦВО URA.RU подтвердили, что портрет Макашова можно найти в экспозиции, и убирать его не планируется. При этом там не подтвердили информацию, что в 1990-е годы портрет был снят.

В 1990-х годах Макашов участвовал в обороне Верховного Совета РСФСР, после чего был арестован, но вскоре освободился по амнистии. Он собирался выдвинуться в президенты РФ и в Госдуму. С именем генерала связывали громкие скандалы, среди которых обвинение его в антисемитизме.

Ранее сообщалось об установке барельефа сталина на Доме офицеров. 13 декабря горожане возмутились архитектурному решению и попросили ЦВО объяснить мотивы решения. Там подчеркнули, что таким образом восстанавливают исторический облик здания.