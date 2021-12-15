Путин, Шойгу и Лавров стали главными авторитетами для россиян

15 декабря 2021 в 14:01 Размер текста - 17 +

Россияне рассказали, кого считают для себя авторитетом Фото: Александр Мамаев © URA.RU Президент России Владимир Путин является авторитетом для 16% россиян. Такие данные получены исходя из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Также опрошенные называли министра обороны Сергея Шойгу и главу МИД Сергея Лаврова. «Согласно данным опроса, 85% респондентов считают, что людям в жизни нужны авторитеты, не согласны с такой точкой зрения — 11%, 4% — затруднились ответить. На вопрос, кто из известных россиян является для опрошенных авторитетом, 16% назвали Владимира Путина, 5% — Сергея Шойгу, 4% — Сергея Лаврова», — говорится на сайте организации. 20% заявили, что никто для них не является авторитетом. Около 35% опрошенных сообщили, что прислушиваются к мнению родителей. В телефонном опросе, который был проведен 24 ноября, приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Ранее участники проекта ВЦИОМ «30 лет без СССР» заявили, что Советский Союз у них ассоциируется с верой в светлое будущее, стабильностью, спокойствием и уверенностью в завтрашнем дне. Такой ответ дал 21% опрошенных. Наиболее часто подобную позицию выражали военные, россияне с высшим образованием, люди в возрасте 45-59 лет и старше 60 лет, передает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин является авторитетом для 16% россиян. Такие данные получены исходя из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Также опрошенные называли министра обороны Сергея Шойгу и главу МИД Сергея Лаврова. «Согласно данным опроса, 85% респондентов считают, что людям в жизни нужны авторитеты, не согласны с такой точкой зрения — 11%, 4% — затруднились ответить. На вопрос, кто из известных россиян является для опрошенных авторитетом, 16% назвали Владимира Путина, 5% — Сергея Шойгу, 4% — Сергея Лаврова», — говорится на сайте организации. 20% заявили, что никто для них не является авторитетом. Около 35% опрошенных сообщили, что прислушиваются к мнению родителей. В телефонном опросе, который был проведен 24 ноября, приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Ранее участники проекта ВЦИОМ «30 лет без СССР» заявили, что Советский Союз у них ассоциируется с верой в светлое будущее, стабильностью, спокойствием и уверенностью в завтрашнем дне. Такой ответ дал 21% опрошенных. Наиболее часто подобную позицию выражали военные, россияне с высшим образованием, люди в возрасте 45-59 лет и старше 60 лет, передает «Национальная служба новостей».