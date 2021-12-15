В Челябинском УФАС назначили нового замруководителя

Ксения Догополова будет следить за соблюдением закона на торгах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместителем руководителя Челябинского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) назначена Ксения Долгополова. Как сообщает пресс-служба ведомства, приказ о назначении 16 декабря подписал руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

«Долгополова работает в управлении с 2011 года. В 2017 году возглавила отдела административного и судебного производства», — уточнили в пресс-службе УФАС

В статусе замруководителя Челябинского УФАС Долгополова будет курировать вопросы соблюдения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок и обязательных торгов при продаже конфискованного имущества и имуществ лиц, признанных банкротами. В ее обязанности также входит взаимодействие с правоохранительными органами.