15 декабря 2021

В Челябинском УФАС назначили нового замруководителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Ксения Догополова будет следить за соблюдением закона на торгах Фото:

Заместителем руководителя Челябинского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) назначена Ксения Долгополова. Как сообщает пресс-служба ведомства, приказ о назначении 16 декабря подписал руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

«Долгополова работает в управлении с 2011 года. В 2017 году возглавила отдела административного и судебного производства», — уточнили в пресс-службе УФАС

В статусе замруководителя Челябинского УФАС Долгополова будет курировать вопросы соблюдения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок и обязательных торгов при продаже конфискованного имущества и имуществ лиц, признанных банкротами. В ее обязанности также входит взаимодействие с правоохранительными органами.

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Заместителем руководителя Челябинского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) назначена Ксения Долгополова. Как сообщает пресс-служба ведомства, приказ о назначении 16 декабря подписал руководитель ФАС России Максим Шаскольский. «Долгополова работает в управлении с 2011 года. В 2017 году возглавила отдела административного и судебного производства», — уточнили в пресс-службе УФАС В статусе замруководителя Челябинского УФАС Долгополова будет курировать вопросы соблюдения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок и обязательных торгов при продаже конфискованного имущества и имуществ лиц, признанных банкротами. В ее обязанности также входит взаимодействие с правоохранительными органами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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