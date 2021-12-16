Кондуктор в Сургуте извинилась перед ребенком с ДЦП

Мать мальчика, которого выгнали из автобуса говорит, что не настаивала на увольнении кондуктора Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Кондуктор предприятия СПОПАТ из Сургута, выгнавшая из автобуса ребенка с ДЦП, который не смог выйти на своей остановке, принесла извинения. Об этом URA.RU сообщила мать мальчика Елена Ермакова.

«Сегодня утром кондуктор позвонила и принесла свои извинения за сложившуюся ситуацию. Я приняла их», — говорит Ермакова. Кондуктор выгнала мальчика после того, как он пропустил свою остановку. Водитель проехал мимо нее, не остановившись, а ребенок просил отвезти его обратно. Женщину после появления публикации в социальных сетях и вмешательства властей уволили с предприятия.

Мать подростка с ДЦП же заявляет, что не настаивала на этом и ей по-человечески жаль женщину, которая лишилась работы. «Я лишь рассказала свою историю, а не призывала к ее увольнению, мне лишь нужно было, чтобы руководство СПОПАТ разобралось в ситуации и она не повторилась. Я считаю, что порядок надо наводить с самого руководителя, а не просто взять и уволить человека», — рассказала Ермакова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте ребенка с ДЦП выгнали из автобуса. После размещения видеоролика с участием кондуктора и водителя транспортной компании СПОПАТ в дело вмешался глава города, а следственный комитет ХМАО начал проверку всех обстоятельств инцидента.