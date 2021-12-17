На Украине привели новые аргументы против «Северного потока — 2»

18 декабря 2021 в 03:45 Размер текста - 17 +

Украина пытается помешать запуску «Северного потока-» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оператор ГТС Украины представил Федеральному министерству экономики и защиты климата Германии новые аргументы наличия рисков и последствий в случае сертификации «Северного потока — 2». Об этом заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова. «Мы предоставили развернутую аргументацию относительно рисков и потенциальных последствий в случае сертификации Nord Stream-2 AG в обход европейского законодательства. Считаем, что наши аргументы могут быть восприняты как новые обстоятельства и могут повлиять на позицию профильного министерства ФРГ», — приводится заявление в Telegram-канале Оператора ГТС Украины. Белькова также отметила необходимость сохранения транзита газа через Украину. Ранее Bloomberg сообщил, что процедура сертификации «Северного потока — 2» может затянуться на восемь месяцев из-за бюрократии Евросоюза. После глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, газопровод нельзя одобрять из-за несоответствия энергетическому законодательству страны, передает RT. При этом она признала, что Берлин не откажется от «Северного потока — 2». До этого Nord Stream 2 AG проиграла суд по делу об освобождении «Северного потока — 2» от требований Газовой директивы Евросоюза. Согласно документу, добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Оператор ГТС Украины представил Федеральному министерству экономики и защиты климата Германии новые аргументы наличия рисков и последствий в случае сертификации «Северного потока — 2». Об этом заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова. «Мы предоставили развернутую аргументацию относительно рисков и потенциальных последствий в случае сертификации Nord Stream-2 AG в обход европейского законодательства. Считаем, что наши аргументы могут быть восприняты как новые обстоятельства и могут повлиять на позицию профильного министерства ФРГ», — приводится заявление в Telegram-канале Оператора ГТС Украины. Белькова также отметила необходимость сохранения транзита газа через Украину. Ранее Bloomberg сообщил, что процедура сертификации «Северного потока — 2» может затянуться на восемь месяцев из-за бюрократии Евросоюза. После глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, газопровод нельзя одобрять из-за несоответствия энергетическому законодательству страны, передает RT. При этом она признала, что Берлин не откажется от «Северного потока — 2». До этого Nord Stream 2 AG проиграла суд по делу об освобождении «Северного потока — 2» от требований Газовой директивы Евросоюза. Согласно документу, добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ.