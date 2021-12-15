Совфед запретил губернаторам именоваться президентами

Теперь губернаторам разрешено избираться более чем на два срока подряд Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Совет Федерации 15 декабря на своем заседании одобрил закон об организации публичной власти в субъектах России. Законопроект внесли на рассмотрение председатель конституционного комитета Совфеда Андреей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Согласно нормам, отраженным в законопроекте «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», губернаторы регионов получают ряд преференций. Закон также четко определяет, как теперь будут называться главы субъектов. Трансляция заседания ведется на сайте Совфеда.

Основные положения закона:

губернаторы теперь могут избираться более чем на два срока подряд;

определять, сколько конкретно сроков сможет находиться у власти тот или иной губернатор, будут заксобрания регионов;

губернаторы не смогут именовать себя «президентами»;

глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием;

президент РФ может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям;

срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит пять лет;

региональные нормативные акты не должны противоречить конституции и федеральным законам;

региональные парламенты смогут работать дистанционно.

Накануне, 14 декабря, закон о публичной власти в России был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. За законопроект проголосовали 330 депутатов, 89 — против (в частности, фракция КПРФ в полном составе), двое воздержались.