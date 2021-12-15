Совфед запретил губернаторам именоваться президентами

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, урна, урна для голосования, выборы 2021
Теперь губернаторам разрешено избираться более чем на два срока подряд Фото:

Совет Федерации 15 декабря на своем заседании одобрил закон об организации публичной власти в субъектах России. Законопроект внесли на рассмотрение председатель конституционного комитета Совфеда Андреей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Согласно нормам, отраженным в законопроекте «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», губернаторы регионов получают ряд преференций. Закон также четко определяет, как теперь будут называться главы субъектов. Трансляция заседания ведется на сайте Совфеда.

Основные положения закона:

  • губернаторы теперь могут избираться более чем на два срока подряд;
  • определять, сколько конкретно сроков сможет находиться у власти тот или иной губернатор, будут заксобрания регионов;
  • губернаторы не смогут именовать себя «президентами»;
  • глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием;
  • президент РФ может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям;
  • срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит пять лет;
  • региональные нормативные акты не должны противоречить конституции и федеральным законам;
  • региональные парламенты смогут работать дистанционно.

Накануне, 14 декабря, закон о публичной власти в России был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. За законопроект проголосовали 330 депутатов, 89 — против (в частности, фракция КПРФ в полном составе), двое воздержались.

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Совет Федерации 15 декабря на своем заседании одобрил закон об организации публичной власти в субъектах России. Законопроект внесли на рассмотрение председатель конституционного комитета Совфеда Андреей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Согласно нормам, отраженным в законопроекте «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», губернаторы регионов получают ряд преференций. Закон также четко определяет, как теперь будут называться главы субъектов. Трансляция заседания ведется на сайте Совфеда. Основные положения закона: Накануне, 14 декабря, закон о публичной власти в России был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. За законопроект проголосовали 330 депутатов, 89 — против (в частности, фракция КПРФ в полном составе), двое воздержались.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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