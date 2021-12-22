22 декабря 2021

Лидер свердловской КПРФ обвинил Куйвашева в потворстве бизнесу. «Цинизм QR-каникул»

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Шестой день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере около драмтеатра - встреча Александра Высокинского с инициативной группой. Екатеринбург, ивачев александр
Александр Ивачев попросил губернатора вернуть непривитых на рабочие места Фото:
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Глава свердловского обкома КПРФ, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев раскритиковал указ губернатора Евгения Куйвашева об отмене QR-кодов в торговых центрах. По мнению коммуниста, это решение было принято в интересах бизнеса, а не граждан — многим из них по-прежнему запрещено работать без прививки от коронавируса. Свою позицию Ивачев выразил в обращении к губернатору, копия письма есть у URA.RU.

«Цинизм придуманных властью QR-каникул ошарашивает. <…> Ну как можно отменять коды в „торговиках“, чтобы граждане тратили деньги, и при этом сохранять запрет на работу для непривитых? Понятно, что вашим друзьям, владельцам ТЦ, надо заработать, но жителям тоже хочется иметь средства. Хотя бы на еду!» — прокомментировал Александр Ивачев свое письмо.

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В самом официальном обращении коммунист также указал, что послабление «явно было принято с целью поддержки представителей бизнеса». Ивачев предложил губернатору подумать над расширением перечня послаблений. В частности, допустить на рабочие места граждан, которых отстранили после отказа пройти вакцинацию от COVID.

Получить комментарий свердловского департамента информполитики оперативно не удалось. URA.RU направило запрос, ответ к моменту публикации не поступил.

21 декабря Куйвашев выступил с заявлением об отмене QR-кодов для входа в торговые центры. Смягчение будет действовать с 22 декабря по 20 января. Решение губернатор аргументировал предстоящими новогодними праздниками: свердловчанам нужно купить подарки. Одновременно Куйвашев разрешил работать в ночное время ресторанам и кафе, но посетители все равно должны будут предъявлять QR-коды. Указ раскритиковали владельцы общепита, упрекнувшие губернатора в дискриминации.

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Глава свердловского обкома КПРФ, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев раскритиковал указ губернатора Евгения Куйвашева об отмене QR-кодов в торговых центрах. По мнению коммуниста, это решение было принято в интересах бизнеса, а не граждан — многим из них по-прежнему запрещено работать без прививки от коронавируса. Свою позицию Ивачев выразил в обращении к губернатору, копия письма есть у URA.RU. «Цинизм придуманных властью QR-каникул ошарашивает. <…> Ну как можно отменять коды в „торговиках“, чтобы граждане тратили деньги, и при этом сохранять запрет на работу для непривитых? Понятно, что вашим друзьям, владельцам ТЦ, надо заработать, но жителям тоже хочется иметь средства. Хотя бы на еду!» — прокомментировал Александр Ивачев свое письмо. В самом официальном обращении коммунист также указал, что послабление «явно было принято с целью поддержки представителей бизнеса». Ивачев предложил губернатору подумать над расширением перечня послаблений. В частности, допустить на рабочие места граждан, которых отстранили после отказа пройти вакцинацию от COVID. Получить комментарий свердловского департамента информполитики оперативно не удалось. URA.RU направило запрос, ответ к моменту публикации не поступил. 21 декабря Куйвашев выступил с заявлением об отмене QR-кодов для входа в торговые центры. Смягчение будет действовать с 22 декабря по 20 января. Решение губернатор аргументировал предстоящими новогодними праздниками: свердловчанам нужно купить подарки. Одновременно Куйвашев разрешил работать в ночное время ресторанам и кафе, но посетители все равно должны будут предъявлять QR-коды. Указ раскритиковали владельцы общепита, упрекнувшие губернатора в дискриминации.
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