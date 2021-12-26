Сыну силовика, устроившего ДТП в Екатеринбурге, поменяли судью

Делом Васильева займется судья Свердловского облсуда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Екатеринбуржцу Владимиру Васильеву, который был осужден на девять лет колонии после смертельного ДТП с его участием, назначили нового судью — Александра Андреева — и вернули дело подсудимого в Свердловский облсуд. Об этом URA.RU рассказала начальник отдела по информационному обеспечению деятельности суда Ирина Тощева.

«Дело Васильева вернули на новое рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Ленинского суда. Судья — Александр Андреев», — сообщила Тощева. Она отметила, что дата заседания еще не назначена.

Авария с участием Васильева произошла летом 2019 года. Находясь за рулем на улице Малышева в Екатеринбурге, Васильев въехал в стоявшие на перекрестке машины. В ДТП умерли два человека. Полицейские, задерживавшие виновника аварии, заподозрили его в употреблении наркотиков и направили на анализы. Позднее выяснилось, что их сдал его отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев.

Владимира Васильева приговорили к девяти годам лишения свободы, однако 20 июля приговор отменили. Дело отправили в Ленинский райсуд Екатеринбурга, чтобы рассмотреть повторно.

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