В Свердловской области выбрали лучших благотворителей 2021 года

Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский получили почетные дипломы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Учредители Фонда святой Екатерины — Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский — признаны лучшими благотворителями 2021 года. Об этом стало известно в ходе XXVI церемонии награждения лучших благотворителей Свердловской области, которая состоялась в Екатеринбурге 27 декабря.

«Лучшими благотворителями Свердловской области стали учредители Фонда святой Екатерины — Андрей Анатольевич Козицын, Игорь Алексеевич Алтушкин и Андрей Моисеевич Симановский», — сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

За два года фонд направил в помощь медицине региона более 2 млрд рублей. Свердловским меценатам вручили почетные дипломы.

«Мы живем в непростое время, и в те самые непростые дни, когда разворачивались первые пандемийные волны, проблемы и так далее, первыми на помощь пришли уральские благотворители. Огромное вам за это спасибо», — заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в своей приветственной речи на церемонии.

Ранее учредители фонда пожертвовали 90 миллионов рублей для Кости Каткова, больного СМА, закрыв, таким образом, сбор на дорогостоящий укол «Золгенсма» стоимостью 120 млн руб. Также благодаря работе фонда в больницы Свердловской области доставили 300 кислородных концентраторов, которые помогают предотвращать дефицит кислорода в палатах, где размещают COVID больных. Фонд также неоднократно помогал с доставкой в регион средств индивидуальной защиты.

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