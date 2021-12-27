27 декабря 2021

Прокурор из Челябинска уехал в Иваново за повышением

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Заседание совета депутатов Центрального района. Челябинск, зеленкин виктор
Прокуратуру Центрального района Виктор Зеленкин возглавил в 2013 году (фото из архива) Фото:

Прокурор Центрального района Челябинска Виктор Зеленкин назначен на пост зампрокурора Ивановской области. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Зеленкин уехал в Ивановскую область на повышение. Приказ о его новом назначении уже подписал генпрокурор Игорь Краснов», — заявил источник.

Как отмечает инсайдер, Зеленкин приступит к работе в качестве зампрокурора Ивановской области после новогодних праздников. В пресс-службе прокуратуры по Челябинской области URA.RU воздержались от комментариев.

Виктор Зеленкин родился в 1977 году и окончил Челябинский государственный университет по специальности «юриспруденция». Прокуратуру Центрального района Челябинска он возглавил 11 декабря 2013 года.

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Прокурор Центрального района Челябинска Виктор Зеленкин назначен на пост зампрокурора Ивановской области. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Зеленкин уехал в Ивановскую область на повышение. Приказ о его новом назначении уже подписал генпрокурор Игорь Краснов», — заявил источник. Как отмечает инсайдер, Зеленкин приступит к работе в качестве зампрокурора Ивановской области после новогодних праздников. В пресс-службе прокуратуры по Челябинской области URA.RU воздержались от комментариев. Виктор Зеленкин родился в 1977 году и окончил Челябинский государственный университет по специальности «юриспруденция». Прокуратуру Центрального района Челябинска он возглавил 11 декабря 2013 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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