Прокурор из Челябинска уехал в Иваново за повышением

Прокурор Центрального района Челябинска Виктор Зеленкин назначен на пост зампрокурора Ивановской области. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Зеленкин уехал в Ивановскую область на повышение. Приказ о его новом назначении уже подписал генпрокурор Игорь Краснов», — заявил источник.
Как отмечает инсайдер, Зеленкин приступит к работе в качестве зампрокурора Ивановской области после новогодних праздников. В пресс-службе прокуратуры по Челябинской области URA.RU воздержались от комментариев.
Виктор Зеленкин родился в 1977 году и окончил Челябинский государственный университет по специальности «юриспруденция». Прокуратуру Центрального района Челябинска он возглавил 11 декабря 2013 года.
Прокурор Центрального района Челябинска Виктор Зеленкин назначен на пост зампрокурора Ивановской области. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Зеленкин уехал в Ивановскую область на повышение. Приказ о его новом назначении уже подписал генпрокурор Игорь Краснов», — заявил источник. Как отмечает инсайдер, Зеленкин приступит к работе в качестве зампрокурора Ивановской области после новогодних праздников. В пресс-службе прокуратуры по Челябинской области URA.RU воздержались от комментариев. Виктор Зеленкин родился в 1977 году и окончил Челябинский государственный университет по специальности «юриспруденция». Прокуратуру Центрального района Челябинска он возглавил 11 декабря 2013 года.