Текслер потребовал разобраться с пожарами в челябинских больницах

Губернатор заострил внимание на участившихся случаях возгорания медучреждений в области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер 28 декабря потребовал от минздрава региона предоставить предложения по устранению пожаров в больницах. Поводом для этого стали участившиеся случаи возгорания в лечебных учреждениях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, это обсуждалось на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«Губернатор потребовал повысить контроль по соблюдению противопожарной безопасности в медицинских учреждениях области. В этом году в больницах региона произошло 12 пожаров», — пояснили в пресс-службе.

На этом же совещании главам муниципалитетов в преддверии Нового года поставлена задача организовать площадки для запуска салютов и фейерверков и проинформировать об этом жителей. Миндортранс региона в каникулы должен следить за работой подрядчиков, чтобы те вовремя расчищали дороги от снега. Губернатор раздал ряд других поручений, связанных с работой оперативных служб в новогодние праздники.

Что касается пожаров в больницах, то за несколько дней было зафиксировано сразу несколько возгораний в медучреждениях региона. 12 декабря произошло возгорание мусора возле здания областной больницы №8 в Челябинске. Дым проник внутрь здания. Спустя два дня, 14 декабря, загорелся кабинет УЗИ в клинике Южно-Уральского государственного медуниверситета. В обоих случаях персонал клиник принял меры по эвакуации пациентов.

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