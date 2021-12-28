Аналитики: рост зарплат пермяков не обгонит инфляцию

В 2021 году средняя зарплата пермяков составила 41,6 тыс. рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работодатели Пермского края планируют поднять зарплату в слеюудщем году в среднем на 5%. Это примерно равно прогнозу инфляции в регионе (4-5%). Таким исследованием поделились с URA.RU в компании HeadHunter.

«В среднем работодатели Пермского края планируют повысить зарплаты сотрудникам на 5%», — сообщается в исследовании. В 2021 году, по подсчетам экспертов, средний доход работающих пермяков составил 41,6 тыс. рублей до вычета налогов.

Как сообщается в исследовании, большинство компаний пересматривает зарплаты только по решению руководство (61,8%), 14,7% компаний проводят пересмотр зарплат стабильно раз в год, 2,9% — два раза в год, еще около 3% — чаще, чем два раза в год, 17,6% компаний пока не имеют планов по пересмотру зарплат. 15% компаний думают об изменении зарплаты своим сотрудникам уже в декабре этого года, около 42% планируют это делать весной следующего года.

Ранее URA.RU также рассказывало о росте цен в Пермском крае. По итогам ноября инфляция в крае обогнала общероссийскую и составила 8,79%. Самой подорожавшей категорией была названа плодоовощная продукция.

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