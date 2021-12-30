30 декабря 2021
29 декабря 2021

В Челябинске с 1 января подорожают билеты на электрички

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале во время снегопада. Рязань, снег, вокзал, поезд, электричка, зима, россия, путешествие, пассажир, ржд, турист, жд, пассажиры, туризм, железная дорога, цппк
Цена билета на электричку Челябинск — Троицк вырастет на 20% Фото:

В Челябинской области с 1 января 2022 года вырастут цены на билеты скоростного электропоезда «Ласточка». Информация о ценах опубликована на сайте РЖД.

По данным РЖД, цена билета на электричку Челябинск — Троицк вырастет на 20%, с 390 до 470 рублей. От Челябинска до Магнитогорска цена подорожает с 800 до 920 рублей, до Троицка — с 390 до 470, до Карталов — с 750 до 810, от Карталов до Магнитогорска — с 480 до 560 рублей.

С нового года цены на электрички также вырастут в Пермской и Курганской областях. Новые цены утверждены постановлением министерства тарифного регулирования и энергетики. Тарифы поднимут также в Свердловской области. Цены вырастут примерно на пять процентов, передает «Царьград».

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В Челябинской области с 1 января 2022 года вырастут цены на билеты скоростного электропоезда «Ласточка». Информация о ценах опубликована на сайте РЖД. По данным РЖД, цена билета на электричку Челябинск — Троицк вырастет на 20%, с 390 до 470 рублей. От Челябинска до Магнитогорска цена подорожает с 800 до 920 рублей, до Троицка — с 390 до 470, до Карталов — с 750 до 810, от Карталов до Магнитогорска — с 480 до 560 рублей. С нового года цены на электрички также вырастут в Пермской и Курганской областях. Новые цены утверждены постановлением министерства тарифного регулирования и энергетики. Тарифы поднимут также в Свердловской области. Цены вырастут примерно на пять процентов, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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