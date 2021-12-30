В Челябинске с 1 января подорожают билеты на электрички

Цена билета на электричку Челябинск — Троицк вырастет на 20% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинской области с 1 января 2022 года вырастут цены на билеты скоростного электропоезда «Ласточка». Информация о ценах опубликована на сайте РЖД.

По данным РЖД, цена билета на электричку Челябинск — Троицк вырастет на 20%, с 390 до 470 рублей. От Челябинска до Магнитогорска цена подорожает с 800 до 920 рублей, до Троицка — с 390 до 470, до Карталов — с 750 до 810, от Карталов до Магнитогорска — с 480 до 560 рублей.

С нового года цены на электрички также вырастут в Пермской и Курганской областях. Новые цены утверждены постановлением министерства тарифного регулирования и энергетики. Тарифы поднимут также в Свердловской области. Цены вырастут примерно на пять процентов, передает «Царьград».