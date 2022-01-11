11 января 2022

Свердловскую область окутает смог

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, задымление, смог, дым в городе, загрязнение воздуха
Предупреждение действует с вечера 11 января до вечера 13 января Фото:

Свердловскую область на два дня до 13 января накроет смог. Неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе спрогнозировали в Уральском гидрометцентре. Соответствующая информация расположена на официальном сайте организации.

«С 20 часов 11 января до 20 часов 13 января на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что в первую неделю после новогодних выходных температура в области опустится до минус 30 градусов. Тем не менее, снега выпадет немного, а в Екатеринбурге минимальная температура составит всего минус 18 градусов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловскую область на два дня до 13 января накроет смог. Неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе спрогнозировали в Уральском гидрометцентре. Соответствующая информация расположена на официальном сайте организации. «С 20 часов 11 января до 20 часов 13 января на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении. Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что в первую неделю после новогодних выходных температура в области опустится до минус 30 градусов. Тем не менее, снега выпадет немного, а в Екатеринбурге минимальная температура составит всего минус 18 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...