Свердловскую область окутает смог

Предупреждение действует с вечера 11 января до вечера 13 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловскую область на два дня до 13 января накроет смог. Неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе спрогнозировали в Уральском гидрометцентре. Соответствующая информация расположена на официальном сайте организации.

«С 20 часов 11 января до 20 часов 13 января на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что в первую неделю после новогодних выходных температура в области опустится до минус 30 градусов. Тем не менее, снега выпадет немного, а в Екатеринбурге минимальная температура составит всего минус 18 градусов.