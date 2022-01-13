13 января 2022
12 января 2022

Челябинскую область ждут теплые выходные с метелями. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, пешеход, снегопад, зима, метель, вьюга, буран, мороз
В ночь с 15 на 16 января в Челябинск придут метели Фото:

В ближайшие выходные 15 и 16 января синоптики обещают Челябинской области потепление, снег и резкое усиление ветра. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«В ночь на субботу в Челябинской области ожидаются небольшой снег, местами умеренный, метели. Такая же погода сохранится на всем протяжении двух суток 15 и 16 января. В субботу порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду, а в воскресенье ветер усилится до 20 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

При этом на Южном Урале после морозов, достигавших минус 30 градусов, и заставлявших отменять занятия в школах, потеплеет. Ночью 15 января термометры будут показывать минус 12-17 градусов, днем — минус 6-11 градусов. В воскресенье станет еще теплее: минус 8-13 градусов ночью и до минус 4 градусов днем.

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В ближайшие выходные 15 и 16 января синоптики обещают Челябинской области потепление, снег и резкое усиление ветра. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. «В ночь на субботу в Челябинской области ожидаются небольшой снег, местами умеренный, метели. Такая же погода сохранится на всем протяжении двух суток 15 и 16 января. В субботу порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду, а в воскресенье ветер усилится до 20 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. При этом на Южном Урале после морозов, достигавших минус 30 градусов, и заставлявших отменять занятия в школах, потеплеет. Ночью 15 января термометры будут показывать минус 12-17 градусов, днем — минус 6-11 градусов. В воскресенье станет еще теплее: минус 8-13 градусов ночью и до минус 4 градусов днем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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