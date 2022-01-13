В ночь с 15 на 16 января в Челябинск придут метели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие выходные 15 и 16 января синоптики обещают Челябинской области потепление, снег и резкое усиление ветра. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«В ночь на субботу в Челябинской области ожидаются небольшой снег, местами умеренный, метели. Такая же погода сохранится на всем протяжении двух суток 15 и 16 января. В субботу порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду, а в воскресенье ветер усилится до 20 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

При этом на Южном Урале после морозов, достигавших минус 30 градусов, и заставлявших отменять занятия в школах, потеплеет. Ночью 15 января термометры будут показывать минус 12-17 градусов, днем — минус 6-11 градусов. В воскресенье станет еще теплее: минус 8-13 градусов ночью и до минус 4 градусов днем.

Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС