Американский дипломат назвал ошибкой расширение НАТО на восток

Расширение НАТО под предлогом распространения демократии — ошибочная идея Фото: fckncg/depositphotos.com, стандартная лицензия Depositphotos.com © URA.RU

новость из сюжета Переговоры России и НАТО

Проект о расширении НАТО под предлогом демократии ошибочен, а Россия имеет право на гарантии безопасности со стороны Западных государств. Такое мнение выразил экс-посол в Германии Ричард Берт.

«Никогда никакого формального обещания не расширять НАТО на восток не было. Но, откровенно говоря, в годы, последовавшие за холодной войной, не было даже намерения расширять альянс до нынешних масштабов. Потом многие начали полагать, что НАТО — это проект распространения демократии, а те государства, которые пополняли ряды альянса, становились демократическими. Но это ошибка», — сообщил Берт в интервью газете Corriere della Sera.

Он считает очевидным, что США не станут направлять вооруженные силы для защиты Киева. По мнению Берта, необходимо прийти к следующему компромиссному решению: не обещать, что Украина никогда не вступит в НАТО, при этом дать ясно понять, что в данный момент Киев не готов к вхождению в альянс. Экс-посол Германии уверен, что российская сторона должна иметь определенные гарантии своей безопасности.

В Женеве 10 января прошли переговоры России и США, касающиеся гарантий безопасности. Затем в Брюсселе 12 января состоялась встреча России и НАТО. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что заседание Совета Россия-НАТО прошло как «ни рыба ни мясо».

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