В Госдуме предложили восстановить исправительно-трудовые колонии

25 января 2022 в 09:07 Размер текста - 17 +

Исправительно-трудовые колонии следует приспособить к современному российскому законодательству Фото: Анна Майорова © URA.RU В России необходимо восстановить исправительно-трудовые колонии (ИТК) и приспособить их к современному законодательству. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков. «Надо хорошенько продумать, как приспособить исправительно-трудовые колонии к законодательству, которое провозглашает труд свободным. И к нашей Конституции. Да, я не боюсь такого слова — приспособить. С другой стороны, у нас сейчас есть обязательные работы, как мера наказания. Даже в административном кодексе есть. Труд то принудительный», — сказал URA.RU Юрий Синельщиков. Депутат Госдумы отметил, что, когда существовали ИТК, заключенные не жаловались на работу. «Я не видел плетки. Если мы и затевали споры с администрацией колонии, если я писал какие-то представления, протесты, то это чаще всего было нарушение при выдворении в ШИЗО, или в дисциплинарный изолятор несовершеннолетних, нарушения санитарных правил, нарушения бытовых условий, когда в одной камере или помещении был переизбыток людей. Жаловались на плохую воду, на холод, на жару. Но никто никогда не жаловался, что он вынужден ходить на работу, что ему тяжело трудиться», — уточнил он. По мнению парламентария, подобные колонии смогут выполнить свою исправительную функцию. «У нас сегодня системы исправления в этих колониях нет. И у нас рецидив в последние 20 лет, удельный вес совершивших преступление повторно среди всех лиц совершивших преступление, ежегодно возрастает. В конце 1980-х, в начале 90-х это было менее 20%, а сейчас мы доросли почти до 50%. Идет непомерный рост рецидивной преступности. Конечно, главная причина в том, что нет профилактики после того, как вернулись из мест лишения свободы, но и в местах лишения свободы никакой профилактики, никакого перевоспитания нет сегодня», — заключил Синельщиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России необходимо восстановить исправительно-трудовые колонии (ИТК) и приспособить их к современному законодательству. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков. «Надо хорошенько продумать, как приспособить исправительно-трудовые колонии к законодательству, которое провозглашает труд свободным. И к нашей Конституции. Да, я не боюсь такого слова — приспособить. С другой стороны, у нас сейчас есть обязательные работы, как мера наказания. Даже в административном кодексе есть. Труд то принудительный», — сказал URA.RU Юрий Синельщиков. Депутат Госдумы отметил, что, когда существовали ИТК, заключенные не жаловались на работу. «Я не видел плетки. Если мы и затевали споры с администрацией колонии, если я писал какие-то представления, протесты, то это чаще всего было нарушение при выдворении в ШИЗО, или в дисциплинарный изолятор несовершеннолетних, нарушения санитарных правил, нарушения бытовых условий, когда в одной камере или помещении был переизбыток людей. Жаловались на плохую воду, на холод, на жару. Но никто никогда не жаловался, что он вынужден ходить на работу, что ему тяжело трудиться», — уточнил он. По мнению парламентария, подобные колонии смогут выполнить свою исправительную функцию. «У нас сегодня системы исправления в этих колониях нет. И у нас рецидив в последние 20 лет, удельный вес совершивших преступление повторно среди всех лиц совершивших преступление, ежегодно возрастает. В конце 1980-х, в начале 90-х это было менее 20%, а сейчас мы доросли почти до 50%. Идет непомерный рост рецидивной преступности. Конечно, главная причина в том, что нет профилактики после того, как вернулись из мест лишения свободы, но и в местах лишения свободы никакой профилактики, никакого перевоспитания нет сегодня», — заключил Синельщиков.