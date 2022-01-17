Текслер в свой день рождения покинет Челябинск

Алексей Текслер готовится к 49-летию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер 19 января, в свой день рождения, отправится в Южноуральск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«19 января губернатор с рабочей поездкой посетит Южноуральский городской округ. В рамках поездки глава региона посетит ряд объектов, а также проведет рабочую встречу с мэром Ярославом Куленко», — пояснили в пресс-службе Текслера.

19 января Текслеру исполнится 49 лет. В 2020 году его день рождения пришелся на воскресенье. В 2021 году Текслер в эти дни был в Москве в командировке, связанной с его работой в Госсовете. В день своего рождения он вместе со своей супругой Ириной Текслер побывал на концерте в столичном концертном зале «Зарядье», где выступал Челябинский симфонический оркестр.