17 января 2022

Текслер в свой день рождения покинет Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер готовится к 49-летию Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер 19 января, в свой день рождения, отправится в Южноуральск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«19 января губернатор с рабочей поездкой посетит Южноуральский городской округ. В рамках поездки глава региона посетит ряд объектов, а также проведет рабочую встречу с мэром Ярославом Куленко», — пояснили в пресс-службе Текслера.

19 января Текслеру исполнится 49 лет. В 2020 году его день рождения пришелся на воскресенье. В 2021 году Текслер в эти дни был в Москве в командировке, связанной с его работой в Госсовете. В день своего рождения он вместе со своей супругой Ириной Текслер побывал на концерте в столичном концертном зале «Зарядье», где выступал Челябинский симфонический оркестр.

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Челябинский губернатор Алексей Текслер 19 января, в свой день рождения, отправится в Южноуральск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «19 января губернатор с рабочей поездкой посетит Южноуральский городской округ. В рамках поездки глава региона посетит ряд объектов, а также проведет рабочую встречу с мэром Ярославом Куленко», — пояснили в пресс-службе Текслера. 19 января Текслеру исполнится 49 лет. В 2020 году его день рождения пришелся на воскресенье. В 2021 году Текслер в эти дни был в Москве в командировке, связанной с его работой в Госсовете. В день своего рождения он вместе со своей супругой Ириной Текслер побывал на концерте в столичном концертном зале «Зарядье», где выступал Челябинский симфонический оркестр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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