В Екатеринбурге за день прошли десятки судов над антимасочниками

Противникам масочного режима назначили штрафы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Ленинском районном суде Екатеринбурга за день прошло 28 заседаний над нарушителями масочного режима, всем из них назначили штраф. Соответствующая информация размещена в картотеке на официальном сайте суда.

Согласно ей, с утра прошло 28 процессов по статье о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности. Заседания проходили с открытия суда — с 09:00 — и завершились только после 16:40. Большинство дел рассматривал судья Владимир Ушаков.

URA.RU обратилось в пресс-службу Ленинского суда. Там сообщили, что все запланированные дела рассмотрены, и по всем екатеринбуржцы были оштрафованы согласно статье 20.6.1 КоАП РФ, предполагающий взыскание для граждан от одной до 30-ти тысяч рублей.

Ранее массовые суды над антимасочниками проходили с середины декабря 2021 года. Только в Ленинском суде за неделю было рассмотрено 143 дела. С начала пандемии на тот момент рассмотрели более 60 тысяч таких дел против свердловчан.

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