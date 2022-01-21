Роспотребнадзор попросил не пускать на работу пермяков с ОРВИ

Также работодателей попросили ежедневно измерять температуру на рабочем месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Роспотребнадзор призвал жителей Пермского края избегать массового скопления людей, а работодателей не пускать на работу больных ОРВИ. В ведомстве опасаются, что население региона будет подвергнуто особой опасности из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

На сайте ведомства появилось обращение к пермякам с просьбой вакцинироваться и соблюдать простые правила для нераспространения штамма «Омикрон». «Мыть руки, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию, избегать массового скопления людей», — сообщается на сайте. Также в Роспотребнадзоре сообщают, что ситуацию осложняют вирусы гриппа. Около 30-40% положительных проб приходится на грипп А H3N2.

Работодателей попросили вакцинировать рабочих и соблюдать профилактические меры по нераспространению коронавируса. Для руководителей предприятий и организаций приводят следующие рекомендации: организовать контроль температуры тела работников, не допускать к работе больных ОРВИ, не допускать переохлаждения сотрудников, которые работают зимой на открытом воздухе, обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермском минздраве ждут новых антирекордов по заболевшим COVID. Пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон» придется на февраль—март.

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