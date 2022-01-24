Часть россиян получит прибавку к пенсии

24 января 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Минимальная пенсия в Подмосковье составит 17 тысяч рублей, сообщил Андрей Воробьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионеры в Подмосковье, которые живут на минимальное пособие, получат дополнительную прибавку к пенсии. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев. «Наш президент принял решение об индексации пенсий на 8,6% в этом году. Мы со своей стороны с января предусмотрели ресурсы для старшего поколения 65+. У тех, кто живет более 10 лет на территории Московской области, одиноко проживающих, минимальная пенсия будет 17 тысяч рублей», — передает слова Воробьева телеканал 360. Отмечается, что доплата начнет действовать с января. Она коснется тех, кто получает минимальное пособие — 12 700 рублей. По предварительным оценкам, новая мера поддержки коснется 33 тысяч пенсионеров. Ранее президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. В Совете Федерации РФ сообщили, что после индексации прибавка к пенсии составит 1,5 тысячи рублей. Депутат Госдумы РФ Александр Жуков отметил, что после индексации средний размер пенсии в России составит 19 тысяч рублей, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пенсионеры в Подмосковье, которые живут на минимальное пособие, получат дополнительную прибавку к пенсии. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев. «Наш президент принял решение об индексации пенсий на 8,6% в этом году. Мы со своей стороны с января предусмотрели ресурсы для старшего поколения 65+. У тех, кто живет более 10 лет на территории Московской области, одиноко проживающих, минимальная пенсия будет 17 тысяч рублей», — передает слова Воробьева телеканал 360. Отмечается, что доплата начнет действовать с января. Она коснется тех, кто получает минимальное пособие — 12 700 рублей. По предварительным оценкам, новая мера поддержки коснется 33 тысяч пенсионеров. Ранее президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. В Совете Федерации РФ сообщили, что после индексации прибавка к пенсии составит 1,5 тысячи рублей. Депутат Госдумы РФ Александр Жуков отметил, что после индексации средний размер пенсии в России составит 19 тысяч рублей, пишет RT.