25 января 2022

Пермские власти заявили об опасности работы в школах и детсадах

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в село Угут, Сургутский район., детский сад, медицина, здоровье детей
Проверка образовательных учреждениий зависит от присвоенных им категорий Фото:

Власти Пермского края отнесли школы и детские сады к категории работодателей со значительным риском. Информация содержится в приказе министерства соцразвития Пермского края, которое контролирует организации, отнесенные к данным категориям. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести изменения в перечни контролируемых лиц, являющимися работодателями, относящимися к категориям значительного риска, среднего риска, утвержденного приказом министерства социального развития Пермского края от 21.12.2021 года», — поясняется в документе. В него внесены пермские школы № 118, 122 (с углубленным изучением иностранных языков), гимназия №17, детские сады №371 396, 387 детсад «Карусель», а также МБУ «Центр психолого-педагогической и медицинской и социальной помощи».

Кроме этого, в измененном приказе значатся компании «Сити-фуд» и «Рест Фуд» («Алендвик») и АО «Энергетик-Пермские моторы» («дочка» АО «ОДК-Пермские моторы»). Деятельность каждого работодателя подлежит отнесению к одной из пяти категорий: высокого, значительного, среднего, умеренного и низкого рисков, указано на сайте Роструда. В зависимости от этого определяется периодичность проверок организаций. Так, периодичность проверок организаций, отнесенных к категории «значительного риска», составляет один раз в три года.

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Власти Пермского края отнесли школы и детские сады к категории работодателей со значительным риском. Информация содержится в приказе министерства соцразвития Пермского края, которое контролирует организации, отнесенные к данным категориям. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести изменения в перечни контролируемых лиц, являющимися работодателями, относящимися к категориям значительного риска, среднего риска, утвержденного приказом министерства социального развития Пермского края от 21.12.2021 года», — поясняется в документе. В него внесены пермские школы № 118, 122 (с углубленным изучением иностранных языков), гимназия №17, детские сады №371 396, 387 детсад «Карусель», а также МБУ «Центр психолого-педагогической и медицинской и социальной помощи». Кроме этого, в измененном приказе значатся компании «Сити-фуд» и «Рест Фуд» («Алендвик») и АО «Энергетик-Пермские моторы» («дочка» АО «ОДК-Пермские моторы»). Деятельность каждого работодателя подлежит отнесению к одной из пяти категорий: высокого, значительного, среднего, умеренного и низкого рисков, указано на сайте Роструда. В зависимости от этого определяется периодичность проверок организаций. Так, периодичность проверок организаций, отнесенных к категории «значительного риска», составляет один раз в три года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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