Россия ввела санкции против руководителей западных ЧВК

28 января 2022 в 21:50 Размер текста - 17 +

МИД России сообщил об ответных санкциях в адрес Евросоюза Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия на основе принципа взаимности и паритетности запретила въезд в страну руководителям частных военных компаний (ЧВК) Европы и представителям власти, которые ответственны за антироссийскую политику. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел РФ. «Российские ответные меры коснулись, в первую очередь, руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают. Ответный список также пополнили представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС, несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и „насаждение“ мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ», — указано на сайте МИД России. Речь идет об ответных санкциях, которые Евросоюз впервые ввел в 2014 году после присоединения Крыма к РФ. С тех пор ЕС несколько раз продлевал и расширял санкционный список, в котором уже числится 185 физических и 48 юридических лиц. Помимо прочего, этим лицам запрещен въезд в страны ЕС. На днях издание Spiegel сообщило о планах Евросоюза ввести «более жесткие» санкции против России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия на основе принципа взаимности и паритетности запретила въезд в страну руководителям частных военных компаний (ЧВК) Европы и представителям власти, которые ответственны за антироссийскую политику. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел РФ. «Российские ответные меры коснулись, в первую очередь, руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают. Ответный список также пополнили представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС, несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и „насаждение“ мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ», — указано на сайте МИД России. Речь идет об ответных санкциях, которые Евросоюз впервые ввел в 2014 году после присоединения Крыма к РФ. С тех пор ЕС несколько раз продлевал и расширял санкционный список, в котором уже числится 185 физических и 48 юридических лиц. Помимо прочего, этим лицам запрещен въезд в страны ЕС. На днях издание Spiegel сообщило о планах Евросоюза ввести «более жесткие» санкции против России.