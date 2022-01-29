В Германии назвали главные ошибки Запада в отношениях с Россией

Страны Евросоюза усугубят свое положение, если отключат РФ от платежной системы SWIFT. Об этом заявил будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц.
«Таким образом, мы сами себе сильно навредим. Отключение Москвы от SWIFT грозит крушением всей системы и возможным переходом на китайский аналог», — приводит портал «ИноТВ» слова Мерца.
Второй ошибкой, по его мнению, является попытка подписать с Украиной соглашение об ассоциации, которое нарушает торговые договоренности между Москвой и Киевом. «Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны могут иметь обязательства перед другими экономическими зонами», — сказал он.
Страны Евросоюза усугубят свое положение, если отключат РФ от платежной системы SWIFT. Об этом заявил будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц. «Таким образом, мы сами себе сильно навредим. Отключение Москвы от SWIFT грозит крушением всей системы и возможным переходом на китайский аналог», — приводит портал «ИноТВ» слова Мерца. Второй ошибкой, по его мнению, является попытка подписать с Украиной соглашение об ассоциации, которое нарушает торговые договоренности между Москвой и Киевом. «Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны могут иметь обязательства перед другими экономическими зонами», — сказал он. Ранее американские СМИ сообщили, что Россию хотят отключить от системы SWIFT из-за ситуации на Украине. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал отключение вполне возможным. В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф назвал угрозу отключения полной чушью.