В Германии назвали главные ошибки Запада в отношениях с Россией

Отключение России от SWIFT станет страшной ошибкой для ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Страны Евросоюза усугубят свое положение, если отключат РФ от платежной системы SWIFT. Об этом заявил будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц.

«Таким образом, мы сами себе сильно навредим. Отключение Москвы от SWIFT грозит крушением всей системы и возможным переходом на китайский аналог», — приводит портал «ИноТВ» слова Мерца.

Второй ошибкой, по его мнению, является попытка подписать с Украиной соглашение об ассоциации, которое нарушает торговые договоренности между Москвой и Киевом. «Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны могут иметь обязательства перед другими экономическими зонами», — сказал он.

Ранее американские СМИ сообщили, что Россию хотят отключить от системы SWIFT из-за ситуации на Украине. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал отключение вполне возможным. В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф назвал угрозу отключения полной чушью.