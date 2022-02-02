02 февраля 2022

В Екатеринбурге спортсмен-силач лишился приза из-за аферистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Парень хотел купить модную модель телефона в интернете Фото:

Спортсмен с Дальнего Востока — один из победителей Чемпионата России по пауэрлифтингу, который проходил в Екатеринбурге в конце января — перевел свои призовые деньги мошенникам, пытаясь через интернет купить телефон. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«19-летний парень получил в качестве приза за победу на соревнованиях 20 тысяч рублей. Их он решил потратить на приобретение гаджета — iPhone X. Телефон он отыскал на доске объявлений „Юла“», — уточнил источник.

Далее девушка, якобы продававшая телефон, действовала по известной схеме: скинула покупателю ссылку, по которой тот перечислил почти весь свой выигрыш — 17 тысяч рублей. После этого продавец перестала выходить на связь, в итоге ни айфона, ни денег спортсмен больше не увидел. Пауэрлифтер написал заявление в полицию.

«Заявление о хищении денежных средств поступило в отдел полиции №11. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку по данному факту. Полиция в очередной раз предупреждает граждан о необходимости проявлять бдительность при заключении сделок через интернет. Рекомендуется осуществлять все действия только через официальные приложения интернет-площадок и не сообщать данные своих банковских карт неизвестным», — прокомментировали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Ранее Роскомнадзор раскрыл, как мошенники обманывают россиян в интернете. Наибольшее количество жалоб поступило на действия владельцев интернет-сайтов, социальных сетей, кредитных учреждений и организаций ЖКХ.

Обновлено в 9.52 (в предпоследний абзац добавлен комментарий полиции).

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Спортсмен с Дальнего Востока — один из победителей Чемпионата России по пауэрлифтингу, который проходил в Екатеринбурге в конце января — перевел свои призовые деньги мошенникам, пытаясь через интернет купить телефон. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «19-летний парень получил в качестве приза за победу на соревнованиях 20 тысяч рублей. Их он решил потратить на приобретение гаджета — iPhone X. Телефон он отыскал на доске объявлений „Юла“», — уточнил источник. Далее девушка, якобы продававшая телефон, действовала по известной схеме: скинула покупателю ссылку, по которой тот перечислил почти весь свой выигрыш — 17 тысяч рублей. После этого продавец перестала выходить на связь, в итоге ни айфона, ни денег спортсмен больше не увидел. Пауэрлифтер написал заявление в полицию. «Заявление о хищении денежных средств поступило в отдел полиции №11. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку по данному факту. Полиция в очередной раз предупреждает граждан о необходимости проявлять бдительность при заключении сделок через интернет. Рекомендуется осуществлять все действия только через официальные приложения интернет-площадок и не сообщать данные своих банковских карт неизвестным», — прокомментировали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Ранее Роскомнадзор раскрыл, как мошенники обманывают россиян в интернете. Наибольшее количество жалоб поступило на действия владельцев интернет-сайтов, социальных сетей, кредитных учреждений и организаций ЖКХ. Обновлено в 9.52 (в предпоследний абзац добавлен комментарий полиции).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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