Роскомнадзор раскрыл, как обманывают россиян в интернете

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, ноутбук, интернет, клавиатура, компьютер, цифровизация, руки на клавиатуре
К утечке персональных данных россиян приводит нарушение правил безопасности со стороны владельцев сайтов, сообщили в Роскомнадзоре Фото:

За 2021 год более 38 тысяч россиян обратились в Роскомнадзор из-за обмана в интернете. Чаще всего граждане сталкиваются с мошенничеством со стороны владельцев сайтов, кредитных учреждений и коллекторских агентств. Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

  • Наибольшее количество жалоб поступило на действия владельцев интернет-сайтов (в том числе социальных сетей), кредитных учреждений, организаций ЖКХ, коллекторских агентств, отмечают в Роскомнадзоре;
  • На данный момент в реестре нарушителей прав субъектов персональных данных включено 93 ресурса. Составлено более 220 протоколов о привлечении к административной ответственности;
  • Более 80% операторов проводят обработку персональных данных с нарушениями, не обеспечивая внутреннего контроля и необходимых мер безопасности;
  • Утечки персональных данных приводят к тому, что граждане оказываются жертвами телефонных мошенников;
  • Для помощи жертвам интернет-мошенничества в Роскомнадзоре создали специальный Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде. Главная его задача — оказывать помощь на безвозмездной основе;
  • За время работы Центру удалось добиться аннулирования сделок по микрозаймам со стороны ряда микрофинансовых организаций. Всего за помощью в Центр обратились уже более 450 россиян из различных регионов страны.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За 2021 год более 38 тысяч россиян обратились в Роскомнадзор из-за обмана в интернете. Чаще всего граждане сталкиваются с мошенничеством со стороны владельцев сайтов, кредитных учреждений и коллекторских агентств. Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...