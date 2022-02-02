Роскомнадзор раскрыл, как обманывают россиян в интернете

К утечке персональных данных россиян приводит нарушение правил безопасности со стороны владельцев сайтов, сообщили в Роскомнадзоре
За 2021 год более 38 тысяч россиян обратились в Роскомнадзор из-за обмана в интернете. Чаще всего граждане сталкиваются с мошенничеством со стороны владельцев сайтов, кредитных учреждений и коллекторских агентств. Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.
- Наибольшее количество жалоб поступило на действия владельцев интернет-сайтов (в том числе социальных сетей), кредитных учреждений, организаций ЖКХ, коллекторских агентств, отмечают в Роскомнадзоре;
- На данный момент в реестре нарушителей прав субъектов персональных данных включено 93 ресурса. Составлено более 220 протоколов о привлечении к административной ответственности;
- Более 80% операторов проводят обработку персональных данных с нарушениями, не обеспечивая внутреннего контроля и необходимых мер безопасности;
- Утечки персональных данных приводят к тому, что граждане оказываются жертвами телефонных мошенников;
- Для помощи жертвам интернет-мошенничества в Роскомнадзоре создали специальный Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде. Главная его задача — оказывать помощь на безвозмездной основе;
- За время работы Центру удалось добиться аннулирования сделок по микрозаймам со стороны ряда микрофинансовых организаций. Всего за помощью в Центр обратились уже более 450 россиян из различных регионов страны.
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