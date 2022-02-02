Губернатор Куйвашев изменил правила работы общепита ночью

Рестораны и бары должны были начать закрывать свои заведения по ночам, начиная с 3 февраля Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес коррективы в свой антиковидный указ, согласно которым пункт о запрете ресторанов, баров и иных предприятий общепита на работу ночью убран. Ранее он располагался в части 2 пункта 3-1. Указ опубликован на сайте правовой информации региона.

Теперь в пункте 3-1 упоминается лишь о запрете зрелищных мероприятий в заведениях города во время очного присутствия горожан при оказании услуг общественного питания, запрет на проведение концертов и подобных событий вне специально предназначенных для этого мест, а также о запрете посещения несовершеннолетними спортивных клубов, секций и ТРЦ. Корреспондент URA.RU отправил запрос комментария в областной оперштаб, где информацию о снятии запрета подтвердили.

Глава региона запретил детям посещать организации дополнительного образования, включая различные кружки и спортивные секции. Кроме того, Куйвашев перевел школьников со 2 по 8 классы на дистанционку, а первоклассников вывел на каникулы. На дистанционное обучение также перешли студенты ССУЗов. Исключением на посещение несовершеннолетними ТРЦ стали иногородние студенты с соответствующими студбилетами.