02 февраля 2022

Губернатор Куйвашев изменил правила работы общепита ночью

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Ночной репортаж из баров города. Екатеринбург, тусовка, ночная жизнь, бар, клуб, самоцвет, бар самоцвет
Рестораны и бары должны были начать закрывать свои заведения по ночам, начиная с 3 февраля Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес коррективы в свой антиковидный указ, согласно которым пункт о запрете ресторанов, баров и иных предприятий общепита на работу ночью убран. Ранее он располагался в части 2 пункта 3-1. Указ опубликован на сайте правовой информации региона.

Теперь в пункте 3-1 упоминается лишь о запрете зрелищных мероприятий в заведениях города во время очного присутствия горожан при оказании услуг общественного питания, запрет на проведение концертов и подобных событий вне специально предназначенных для этого мест, а также о запрете посещения несовершеннолетними спортивных клубов, секций и ТРЦ. Корреспондент URA.RU отправил запрос комментария в областной оперштаб, где информацию о снятии запрета подтвердили.

Глава региона запретил детям посещать организации дополнительного образования, включая различные кружки и спортивные секции. Кроме того, Куйвашев перевел школьников со 2 по 8 классы на дистанционку, а первоклассников вывел на каникулы. На дистанционное обучение также перешли студенты ССУЗов. Исключением на посещение несовершеннолетними ТРЦ стали иногородние студенты с соответствующими студбилетами.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес коррективы в свой антиковидный указ, согласно которым пункт о запрете ресторанов, баров и иных предприятий общепита на работу ночью убран. Ранее он располагался в части 2 пункта 3-1. Указ опубликован на сайте правовой информации региона. Теперь в пункте 3-1 упоминается лишь о запрете зрелищных мероприятий в заведениях города во время очного присутствия горожан при оказании услуг общественного питания, запрет на проведение концертов и подобных событий вне специально предназначенных для этого мест, а также о запрете посещения несовершеннолетними спортивных клубов, секций и ТРЦ. Корреспондент URA.RU отправил запрос комментария в областной оперштаб, где информацию о снятии запрета подтвердили. Глава региона запретил детям посещать организации дополнительного образования, включая различные кружки и спортивные секции. Кроме того, Куйвашев перевел школьников со 2 по 8 классы на дистанционку, а первоклассников вывел на каникулы. На дистанционное обучение также перешли студенты ССУЗов. Исключением на посещение несовершеннолетними ТРЦ стали иногородние студенты с соответствующими студбилетами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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