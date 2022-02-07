В Екатеринбурге пойман лжеминер, писавший о бомбах в 170 школах

08 февраля 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

По данным правоохранителей, лжеминером оказался подросток Фото: Анна Майорова © URA.RU Полиция Екатеринбурга задержала подростка, сообщавшего о минировании школ. Из-за него эвакуировали 170 образовательных учреждений. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Задержали гимназиста, которого обвиняют в организации этого преступления (ложного сообщения о минировании школ — прим. URA.RU)», — передает портал Е1.ru со ссылкой на источник. Он отметил, что подросток рассчитывал получить деньги за сообщения о заложенных бомбах. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что в Свердловской области за 2021 год задержали больше ста человек, подозреваемых в ложных сообщениях о минировании школ. Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщал URA.RU, что одним из задержанных был 15-летний подросток, который более полугода присылал в школы письма о ложном минировании. В Екатеринбурге 12 января поступили массовые сообщения о минировании школ. Соответствующие письма поступили в большинство образовательных учреждений города. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полиция Екатеринбурга задержала подростка, сообщавшего о минировании школ. Из-за него эвакуировали 170 образовательных учреждений. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Задержали гимназиста, которого обвиняют в организации этого преступления (ложного сообщения о минировании школ — прим. URA.RU)», — передает портал Е1.ru со ссылкой на источник. Он отметил, что подросток рассчитывал получить деньги за сообщения о заложенных бомбах. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что в Свердловской области за 2021 год задержали больше ста человек, подозреваемых в ложных сообщениях о минировании школ. Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщал URA.RU, что одним из задержанных был 15-летний подросток, который более полугода присылал в школы письма о ложном минировании. В Екатеринбурге 12 января поступили массовые сообщения о минировании школ. Соответствующие письма поступили в большинство образовательных учреждений города.