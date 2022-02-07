07 февраля 2022

В Екатеринбурге пойман лжеминер, писавший о бомбах в 170 школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу Владимира Васильева. Екатеринбург, конвоир, дубинка, полиция, охрана правопорядка, конвоирование осужденного, полицейский, охрана порядка, конвоирование, наручники, конвой
По данным правоохранителей, лжеминером оказался подросток Фото:

Полиция Екатеринбурга задержала подростка, сообщавшего о минировании школ. Из-за него эвакуировали 170 образовательных учреждений. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Задержали гимназиста, которого обвиняют в организации этого преступления (ложного сообщения о минировании школ — прим. URA.RU)», — передает портал Е1.ru со ссылкой на источник. Он отметил, что подросток рассчитывал получить деньги за сообщения о заложенных бомбах.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.

Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что в Свердловской области за 2021 год задержали больше ста человек, подозреваемых в ложных сообщениях о минировании школ. Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщал URA.RU, что одним из задержанных был 15-летний подросток, который более полугода присылал в школы письма о ложном минировании.

В Екатеринбурге 12 января поступили массовые сообщения о минировании школ. Соответствующие письма поступили в большинство образовательных учреждений города.

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Полиция Екатеринбурга задержала подростка, сообщавшего о минировании школ. Из-за него эвакуировали 170 образовательных учреждений. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Задержали гимназиста, которого обвиняют в организации этого преступления (ложного сообщения о минировании школ — прим. URA.RU)», — передает портал Е1.ru со ссылкой на источник. Он отметил, что подросток рассчитывал получить деньги за сообщения о заложенных бомбах. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что в Свердловской области за 2021 год задержали больше ста человек, подозреваемых в ложных сообщениях о минировании школ. Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщал URA.RU, что одним из задержанных был 15-летний подросток, который более полугода присылал в школы письма о ложном минировании. В Екатеринбурге 12 января поступили массовые сообщения о минировании школ. Соответствующие письма поступили в большинство образовательных учреждений города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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